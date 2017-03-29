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    Майами (АТР). 1/4 финала. Надаль сыграет с Соком, Нисикори встретится с Фоньини

    Теги результаты ATP Miami Open

    В четвертьфинале «Мастерса» в Майами Рафаэля Надаль сыграет с Джеком Соком.

    Miami Open presented by Itaú

    Майами, США

    22 марта – 2 апреля 2017

    ATP World Tour Masters 1000

    Призовой фонд – 6 993 450 долларов

    Открытые корты, хард

    Четвертьфинал

    Александр Зверев (Германия) Ник Киргиос (Австралия)
    Дата проведения
    31 марта,
    Онлайн матча

     

    Роджер Федерер (Швейцария) Томаш Бердых (Чехия)
    Дата проведения
    30 марта, 16.00
    Онлайн матча

     

    Рафаэль Надаль (Испания) Джек Сок (США)
    Дата проведения
    30 марта, 02.00
    Онлайн матча

     

    Фабио Фоньини (Италия) Кеи Нисикори (Япония)
    Дата проведения
    29 марта, 20.00
    Онлайн матча

     

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