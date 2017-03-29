В четвертьфинале «Мастерса» в Майами Рафаэля Надаль сыграет с Джеком Соком.

Miami Open presented by Itaú

Майами, США

22 марта – 2 апреля 2017

ATP World Tour Masters 1000

Призовой фонд – 6 993 450 долларов

Открытые корты, хард

Четвертьфинал