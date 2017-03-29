Майами (АТР). 1/4 финала. Надаль сыграет с Соком, Нисикори встретится с Фоньини
В четвертьфинале «Мастерса» в Майами Рафаэля Надаль сыграет с Джеком Соком.
Miami Open presented by Itaú
Майами, США
22 марта – 2 апреля 2017
ATP World Tour Masters 1000
Призовой фонд – 6 993 450 долларов
Открытые корты, хард
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 31 марта,
- Дата проведения
- 30 марта, 16.00
- Дата проведения
- 30 марта, 02.00
- Дата проведения
- 29 марта, 20.00
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