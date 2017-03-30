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    Квартальнов возглавит «Ак Барс», Билялетдинов перейдет на административную должность

    Теги Ак Барс Авангард Зинэтула Билялетдинов Дмитрий Квартальнов КХЛ

    Бывший главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Квартальнов может возглавить «Ак Барс», а нынешний тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов перейдет на административную должность в клубе.

    «С большой долей вероятности в ближайшее время Билялетдинов оставит пост главного тренера «Ак Барса» и перейдет на одну из руководящих должностей в клубе.

    Главным претендентом на место главного тренера рассматривается покинувший ЦСКА Дмитрий Квартальнов», – сообщил источник в «Ак Барсе».

    Ранее Квартальнов отказался от возможности возглавить «Авангард», так как получил предложение от «Ак Барса».

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