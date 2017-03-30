Квартальнов возглавит «Ак Барс», Билялетдинов перейдет на административную должность

Бывший главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Квартальнов может возглавить , а нынешний тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов перейдет на административную должность в клубе.

«С большой долей вероятности в ближайшее время Билялетдинов оставит пост главного тренера «Ак Барса» и перейдет на одну из руководящих должностей в клубе.

Главным претендентом на место главного тренера рассматривается покинувший ЦСКА Дмитрий Квартальнов», – сообщил источник в «Ак Барсе».

Ранее Квартальнов отказался от возможности возглавить , так как получил предложение от «Ак Барса».