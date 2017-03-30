Порошенко назвал конфликт Зозули с фанатами «Райо» кампанией в духе гибридной войны России против Украины

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с премьер-министром Испании Мариано Рахоем ситуацию вокруг форварда Романа Зозули.

Нападающий зимой не смог перейти в , поскольку болельщики этой команды обвинили его в неонацистских взглядах.

Как сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко, Порошенко назвал конфликт Зозули с фанатами тщательно спланированной пропагандистской кампанией в духе гибридной войны России против Украины.

Ультрас «Райо Вальекано»: «Мы защищаем свои базовые принципы. У нас не место нацистам»

Роман Зозуля: «В команду с такими пророссийскими болельщиками, как у «Райо Вальекано», ни ногой»