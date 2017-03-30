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    Порошенко назвал конфликт Зозули с фанатами «Райо» кампанией в духе гибридной войны России против Украины

    Теги Бетис примера Испания происшествия болельщики Райо Вальекано Роман Зозуля политика Петр Порошенко

    Президент Украины Петр Порошенко обсудил с премьер-министром Испании Мариано Рахоем ситуацию вокруг форварда «Бетиса» Романа Зозули.

    Нападающий зимой не смог перейти в «Райо Вальекано», поскольку болельщики этой команды обвинили его в неонацистских взглядах.

    Как сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко, Порошенко назвал конфликт Зозули с фанатами тщательно спланированной пропагандистской кампанией в духе гибридной войны России против Украины.

    Ультрас «Райо Вальекано»: «Мы защищаем свои базовые принципы. У нас не место нацистам»

    Роман Зозуля: «В команду с такими пророссийскими болельщиками, как у «Райо Вальекано», ни ногой»

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