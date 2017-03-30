Таблоид Daily Mail опубликовал фейковое видео драки фанатов «Спартака» и «Локомотива» в лесу 18 марта
Английское издание Daily Mail подготовило материал о драке российских фанатов в лесу.
По данным таблоида, опубликованное видео снято после матча «Локомотив» – «Спартак» 18 марта.
Тем не менее на ролике видно, что деревья полностью покрыты зеленью, земля сухая, а на ней высокая зеленая трава. Кроме того, дерущиеся на видео люди кричат «кони» (прозвище ЦСКА – прим. Sports.ru).
Ранее в этом месяце другой английский таблоид Mirror выдал гуляния на Масленицу за тренировки российских футбольных хулиганов.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.