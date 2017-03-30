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    Sports.ru

    Таблоид Daily Mail опубликовал фейковое видео драки фанатов «Спартака» и «Локомотива» в лесу 18 марта

    Теги Спартак Локомотив Премьер-лига Россия происшествия болельщики видео

    Английское издание Daily Mail подготовило материал о драке российских фанатов в лесу.

    По данным таблоида, опубликованное видео снято после матча «Локомотив» – «Спартак» 18 марта.

    Тем не менее на ролике видно, что деревья полностью покрыты зеленью, земля сухая, а на ней высокая зеленая трава. Кроме того, дерущиеся на видео люди кричат «кони» (прозвище ЦСКА – прим. Sports.ru).

    Ранее в этом месяце другой английский таблоид Mirror выдал гуляния на Масленицу за тренировки российских футбольных хулиганов.

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