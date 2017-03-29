Россия спасла игру с Бельгией, Месси дисквалифицирован, «Магнитка» победила «Ак Барс» и другие новости

1. Сборная России сыграла вничью с Бельгией, проигрывая по ходу матча 1-3. Бухаров впервые забил за сборную.

2. ФИФА дисквалифицировала Месси на 4 матча за оскорбление ассистента судьи. Без Лео аргентинцы проиграли Боливии (2:0).

3. «Магнитка» победила «Ак Барс», счет в финале Востока – 3-0. Зарипов сделал победный дубль и повторил рекорд по шайбам в плей-офф.

4. Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что календарем чемпионата недовольны только болельщики и журналисты.

5. Испания победила Францию, Италия – Голландию, а Эстония разгромила Хорватию в товарищеских играх дня.

6. Владимир Путин подписал закон об отчислениях букмекерских контор на финансирование спорта.

7. Сергей Мозякин забил 53-й гол в сезоне и повторил рекорд Александрова, установленный в 1963 году

8. Евгения Медведева рассказала об усложнении в своих программах перед стартом чемпионата мира в Хельсинки.

9. КХЛ планирует сократить число команд до 26, «Кузня» и «Югра» могут покинуть лигу.

10. В НХЛ «Детройт» впервые с 1990 года не сумел выйти в плей-офф. Суперсерия «Ред Уингс» завершилась на 25 сезонах подряд.

11. Никита Симонян назвал Ричарда Макларена «гнуснейшей личностью, копающейся в дерьме».

12. Кевин Гамейро остался крайне недоволен использованием видеоповторов в матче Франции и Испании.

13. В турнирной таблице квалификации ЧМ-2018 в Южной Америке сборная Аргентины опустилась на 5-е место, которое сулит стыковые матчи с Океанией. Бразилия победила Парагвай (3:0) и ее отрыв составляет уже 9 очков. Все результаты дня.

14. Александр Овечкин набрал 4 (3+1) очка в матче с «Миннесотой» (5:4), сделав 17-й хет-трик в карьере. Его тезка Радулов прервал 9-матчевую безголевую серию в матче с «Далласом» (4:1). Все результаты дня.

14. В НБА «Голден Стэйт» взял верх над «Хьюстоном» (113:106), несмотря на то, что Харден сделал трипл-дабл, а Карри – нет. Все результаты дня.

Цитата. «Моя задача – сделать так, чтобы женщина скорее стала главным тренером в НБА». Комиссионер Адам Сильвер смотрит в будущее.