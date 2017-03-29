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    Россия спасла игру с Бельгией, Месси дисквалифицирован, «Магнитка» победила «Ак Барс» и другие новости

    Теги утренний дайджест

    1. Сборная России сыграла вничью с Бельгией, проигрывая по ходу матча 1-3. Бухаров впервые забил за сборную.

    2. ФИФА дисквалифицировала Месси на 4 матча за оскорбление ассистента судьи. Без Лео аргентинцы проиграли Боливии (2:0).

    3. «Магнитка» победила «Ак Барс», счет в финале Востока – 3-0. Зарипов сделал победный дубль и повторил рекорд по шайбам в плей-офф.

    4. Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что календарем чемпионата недовольны только болельщики и журналисты.

    5. Испания победила Францию, Италия – Голландию, а Эстония разгромила Хорватию в товарищеских играх дня.

    6. Владимир Путин подписал закон об отчислениях букмекерских контор на финансирование спорта.

    7. Сергей Мозякин забил 53-й гол в сезоне и повторил рекорд Александрова, установленный в 1963 году

    8. Евгения Медведева рассказала об усложнении в своих программах перед стартом чемпионата мира в Хельсинки.

    9. КХЛ планирует сократить число команд до 26, «Кузня» и «Югра» могут покинуть лигу.

    10. В НХЛ «Детройт» впервые с 1990 года не сумел выйти в плей-офф. Суперсерия «Ред Уингс» завершилась на 25 сезонах подряд.

    11. Никита Симонян назвал Ричарда Макларена «гнуснейшей личностью, копающейся в дерьме».

    12. Кевин Гамейро остался крайне недоволен использованием видеоповторов в матче Франции и Испании.

    13. В турнирной таблице квалификации ЧМ-2018 в Южной Америке сборная Аргентины опустилась на 5-е место, которое сулит стыковые матчи с Океанией. Бразилия победила Парагвай (3:0) и ее отрыв составляет уже 9 очков. Все результаты дня

    14. Александр Овечкин набрал 4 (3+1) очка в матче с «Миннесотой» (5:4), сделав 17-й хет-трик в карьере. Его тезка Радулов прервал 9-матчевую безголевую серию в матче с «Далласом» (4:1). Все результаты дня

    14. В НБА «Голден Стэйт» взял верх над «Хьюстоном» (113:106), несмотря на то, что Харден сделал трипл-дабл, а Карри – нет. Все результаты дня

    Цитата. «Моя задача – сделать так, чтобы женщина скорее стала главным тренером в НБА». Комиссионер Адам Сильвер смотрит в будущее.

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