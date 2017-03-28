Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал критику в адрес календаря матчей чемпионата России.

«Дело в том, что вопросов по календарю нет ни у команд, ни у руководителей, тренеров. Зато они есть у болельщиков, журналистов.

К сожалению, мы не можем подстраиваться под всех в идеале, всегда будут те, кто будет недоволен. Вот мы нашли вариант, когда не было высказано критических замечаний со стороны клубов. Еще раз извиняемся перед болельщиками. В связи с Кубком конфедераций и чемпионатом мира, мы будем всячески идти навстречу клубам с точки зрения переноса игр и так далее.

В идеале хотим сделать так, чтобы принять календарь и только в рамках регламента переносить матчи. Календарь на оставшиеся туры уже готов, мы ждем два кубковых матча, после этого все опубликуем», – сказал Прядкин.

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