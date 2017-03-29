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    Кевин Гамейро: «Видеотехнологии убивают футбол»

    Теги сборная Франции сборная Испании судьи Антуан Гризманн товарищеские матчи (сборные) Жерар Деулофеу

    Нападающий сборной Франции Кевин Гамейро после товарищеского матча с Испанией (0:2) остался недоволен решениями арбитра, который несколько раз пользовался помощью видеоассистента.

    «Видеотехнологии убивают футбол», – заявил Гамейро.

    В прошедшей игре арбитр Феликс Цвайер после подсказки видеоассистента отменил гол форварда французов Антуана Гризманна из-за положения вне игры.

    Позже один из лайнсменов зафиксировал офсайд у автора второго забитого мяча испанцев Жерара Деулофеу, однако Цвайер вновь обратился к видеоассистенту, и гол был засчитан.

    Оба решения были приняты верно.

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