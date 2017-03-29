Нападающий сборной Франции Кевин Гамейро после товарищеского матча с Испанией (0:2) остался недоволен решениями арбитра, который несколько раз пользовался помощью видеоассистента.

«Видеотехнологии убивают футбол», – заявил Гамейро.

В прошедшей игре арбитр Феликс Цвайер после подсказки видеоассистента отменил гол форварда французов Антуана Гризманна из-за положения вне игры.

Позже один из лайнсменов зафиксировал офсайд у автора второго забитого мяча испанцев Жерара Деулофеу, однако Цвайер вновь обратился к видеоассистенту, и гол был засчитан.

Оба решения были приняты верно.