Бухаров забил первый гол за сборную России, дебютировав 7,5 лет назад
Нападающий «Ростова» Александр Бухаров принес ничью сборной России в товарищеском матче с Бельгией (3:3), сравняв счет в добавленное время.
Этот гол стал для 32-летнего форварда дебютным в составе национальной команды, за которую он провел лишь свой 4-й матч.
Бухаров дебютировал за сборную в октябре 2009 года, однако с 2010-го по 2017-й не привлекался в команду.
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