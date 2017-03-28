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    Бухаров забил первый гол за сборную России, дебютировав 7,5 лет назад

    Теги Ростов Александр Бухаров Премьер-лига Россия сборная Бельгии сборная России товарищеские матчи (сборные)

    Нападающий «Ростова» Александр Бухаров принес ничью сборной России в товарищеском матче с Бельгией (3:3), сравняв счет в добавленное время.

    Этот гол стал для 32-летнего форварда дебютным в составе национальной команды, за которую он провел лишь свой 4-й матч.

    Бухаров дебютировал за сборную в октябре 2009 года, однако с 2010-го по 2017-й не привлекался в команду.

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