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    Путин подписал закон об отчислениях букмекерских контор на финансирование спорта

    Теги бизнес Владимир Путин ставки на спорт

    Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отчислениях со стороны букмекерских контор средств на финансирование профессионального и детско- юношеского спорта.

    Закон был принят Госдумой 17 марта и одобрен Советом Федерации 22 марта.

    Согласно поправкам в законе, букмекерские конторы будут обязаны заключать соглашения с руководством общероссийских федераций и профессиональных лиг для использования символики и названия мероприятий, в отношении которых принимаются ставки.

    На основании этих соглашений организаторы азартных игр должны перечислять средства, которые будут направляться спортивными федерациями и лигами на финансирование мероприятий по развитию профессионального и детско- юношеского спорта.

    Согласно закону, на профессиональный спорт организаторы должны тратить 80% от общего объема отчислений, а на детско-юношеский – 20%. В случае неуплаты букмекерами соответствующих отчислений, с них можно будет взыскать эти средства через суд.

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