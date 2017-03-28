Путин подписал закон об отчислениях букмекерских контор на финансирование спорта

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отчислениях со стороны букмекерских контор средств на финансирование профессионального и детско- юношеского спорта.

Закон был принят Госдумой 17 марта и одобрен Советом Федерации 22 марта.

Согласно поправкам в законе, букмекерские конторы будут обязаны заключать соглашения с руководством общероссийских федераций и профессиональных лиг для использования символики и названия мероприятий, в отношении которых принимаются ставки.

На основании этих соглашений организаторы азартных игр должны перечислять средства, которые будут направляться спортивными федерациями и лигами на финансирование мероприятий по развитию профессионального и детско- юношеского спорта.

Согласно закону, на профессиональный спорт организаторы должны тратить 80% от общего объема отчислений, а на детско-юношеский – 20%. В случае неуплаты букмекерами соответствующих отчислений, с них можно будет взыскать эти средства через суд.