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    «Миннесота» – «Вашингтон». Овечкин сделал хет-трик и вышел на 26-е место по голам в истории НХЛ

    Теги Вашингтон Миннесота Александр Овечкин НХЛ

    Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сделал 17-й хет-трик в карьере в НХЛ матче с «Миннесотой» (5:4). 

    Россиянин трижды отличился в большинстве, забив свои 31-й, 32-й и 33-й голы в сезоне. 

    Это позволило ему выйти на единоличное 26-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ с 558 голами, обойдя Джона Бьюсика (556).

    Чтобы обойти идущего 25-м Ги Лефлера (560 голов), Овечкину необходимо забросить 3 шайбы. 

    Также в этом матче он отметился голевой передачей. Всего у него стало 66 (33+33) очков в 75 матчах. 

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