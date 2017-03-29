Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сделал 17-й хет-трик в карьере в матче с «Миннесотой» (5:4).

Россиянин трижды отличился в большинстве, забив свои 31-й, 32-й и 33-й голы в сезоне.

Это позволило ему выйти на единоличное 26-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ с 558 голами, обойдя Джона Бьюсика (556).

Чтобы обойти идущего 25-м Ги Лефлера (560 голов), Овечкину необходимо забросить 3 шайбы.

Также в этом матче он отметился голевой передачей. Всего у него стало 66 (33+33) очков в 75 матчах.