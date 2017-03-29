«Миннесота» – «Вашингтон». Овечкин сделал хет-трик и вышел на 26-е место по голам в истории НХЛ
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сделал 17-й хет-трик в карьере в НХЛ матче с «Миннесотой» (5:4).
Россиянин трижды отличился в большинстве, забив свои 31-й, 32-й и 33-й голы в сезоне.
Это позволило ему выйти на единоличное 26-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ с 558 голами, обойдя Джона Бьюсика (556).
Чтобы обойти идущего 25-м Ги Лефлера (560 голов), Овечкину необходимо забросить 3 шайбы.
Также в этом матче он отметился голевой передачей. Всего у него стало 66 (33+33) очков в 75 матчах.
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