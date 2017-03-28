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    Евгения Медведева: «У меня будет небольшое усложнение – прыжки с двумя руками наверх»

    Теги чемпионат мира сборная России женское катание Евгения Медведева

    Чемпионка мира Евгения Медведева сообщила, что сделала усложнение в своих программах перед стартом чемпионата мира в Хельсинки.

    «В самой программе у меня будет небольшое усложнение – прыжки с двумя руками наверх. Вне программы появилось много всего нового – это и каскады с риттбергером, опять же прыжки с двумя руками наверх, прыжки через ойлер. Это показатель навыков», – сказала Медведева.

    Сообщается, что сегодня на официальной тренировке Медведева чисто исполнила каскады из трех тройных прыжков – «флип-тулуп-риттбергер», «лутц-тулуп-риттбергер», а также «флип-ойлер-флип-тулуп».

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