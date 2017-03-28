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    Адам Сильвер: «Моя задача – сделать так, чтобы женщина скорее стала главным тренером в НБА»

    Теги НБА Адам Сильвер

    Комиссионер НБА Адам Сильвер не только считает, что женщина станет главным тренером в лиге, но и хочет, чтобы это скорее произошло.

    «Уверен, что женщина станет главным тренером в НБА. Более того, я считаю, что моя задача сделать так, чтобы это скорее произошло», – цитирует Сильвера ESPN.com.

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