Комиссионер НБА Адам Сильвер не только считает, что женщина станет главным тренером в лиге, но и хочет, чтобы это скорее произошло.

«Уверен, что женщина станет главным тренером в НБА. Более того, я считаю, что моя задача сделать так, чтобы это скорее произошло», – цитирует Сильвера ESPN.com.