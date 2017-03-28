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    Мозякин забил 53-й гол в сезоне и повторил рекорд Александрова, установленный в 1963 году

    Теги Ак Барс Металлург Мг Сергей Мозякин КХЛ Кубок Гагарина Вениамин Александров

    Нападающий «Магнитки» Сергей Мозякин отметился заброшенной шайбой в третьем матче серии финала Восточной конференции против «Ак Барса».

    Таким образом, 35-летний форврад повторил рекорд чемпионатов страны по количеству шайб, заброшенных в одном сезоне.

    Заброшенная шайба стала для Мозякина 53-й в сезоне. Ранее рекорд принадлежал нападающему ЦСКА Вениамину Александрову, который в чемпионате СССР-1962/63 забросил столько же шайб.

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