Никита Симонян: «Макларен – гнуснейшая личность, которая копается в дерьме»
Первый вице-президент РФС Никита Симонян заявил, что у России хотят отобрать ЧМ-2018, но этого не произойдет.
«Всем ясно, есть идея отобрать у нас чемпионат. У них идея, поэтому хотят и ищут.
Взялись за футбол – допинг и так далее. Думаю, что господин Макларен – гнуснейшая личность. Гнуснейшая личность, которая копается в дерьме.
Чемпионат все равно пройдет в России», – сказал Симонян.
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