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    Никита Симонян: «Макларен – гнуснейшая личность, которая копается в дерьме»

    Теги Никита Симонян сборная России ФИФА РФС ЧМ-2018 Ричард Макларен

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян заявил, что у России хотят отобрать ЧМ-2018, но этого не произойдет.

    «Всем ясно, есть идея отобрать у нас чемпионат. У них идея, поэтому хотят и ищут.

    Взялись за футбол – допинг и так далее. Думаю, что господин Макларен – гнуснейшая личность. Гнуснейшая личность, которая копается в дерьме.

    Чемпионат все равно пройдет в России», – сказал Симонян.

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