Первый вице-президент РФС Никита Симонян заявил, что у России хотят отобрать ЧМ-2018, но этого не произойдет.

«Всем ясно, есть идея отобрать у нас чемпионат. У них идея, поэтому хотят и ищут.

Взялись за футбол – допинг и так далее. Думаю, что господин Макларен – гнуснейшая личность. Гнуснейшая личность, которая копается в дерьме.

Чемпионат все равно пройдет в России», – сказал Симонян.