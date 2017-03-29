По итогам сегодняшних матчей НХЛ «Детройт» официально лишился шансов на попадание в плей-офф.

Таким образом, «Ред Уингс» не сыграют в кубковых матчах впервые с 1990 года. Они выходили в плей-офф на протяжении 25 сезонов подряд и выиграли за это время 4 Кубка Стэнли (1997, 1998, 2002, 2008).

Таким образом, «Детройт» лишился возможности побить рекорд НХЛ, принадлежащий «Бостону», который в 1968 – 1996 годах выходил в плей-офф 29 раз подряд.

Конец прекрасной эпохи. «Детройт» идет на дно