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    НХЛ. «Детройт» не вышел в плей-офф впервые с 1990 года

    Теги Кубок Стэнли Детройт Кен Холланд НХЛ Джефф Блэшилл

    По итогам сегодняшних матчей НХЛ «Детройт» официально лишился шансов на попадание в плей-офф. 

    Таким образом, «Ред Уингс» не сыграют в кубковых матчах впервые с 1990 года. Они выходили в плей-офф на протяжении 25 сезонов подряд и выиграли за это время 4 Кубка Стэнли (1997, 1998, 2002, 2008). 

    Таким образом, «Детройт» лишился возможности побить рекорд НХЛ, принадлежащий «Бостону», который в 1968 – 1996 годах выходил в плей-офф 29 раз подряд.

    Конец прекрасной эпохи. «Детройт» идет на дно

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