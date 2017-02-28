ЦСКА и СКА вышли во 2-й раунд плей-офф, «Лестер» победил, «Водник» и «Байкал» сыграют заново и другие новости утра

1. Фавориты Кубка Гагарина ЦСКА и СКА шагнули во второй раунд плей-офф. Обе команды потратили на свои серии с «Йокеритом» и «Витязем» по 4 матча.

2. «Лестер» провел первый матч без Раньери и впервые выиграл в 2017 году в АПЛ – под горячую руку попал «Ливерпуль» (3:1).

3. «Водник» и «Байкал-Энергия» зря забили 20 мячей в свои ворота. Результат матча аннулирован, назначена переигровка. Сегодня будут решать, как еще наказать эти команды.

4. Бьорндалена обокрали по пути в Пхенчхан. Винтовка и 15 пар лыж тоже не долетели.

5. «Томь» получит 200 млн рублей от «Газпром нефти». А ВТБ планирует направлять 3 млрд рублей в год хоккейному и футбольному «Динамо». А смысл?

6. Матч ЦСКА – «Зенит» рассудит Егоров. Тот самый, который похудел на 15 кг.

7. Кучеров и Радулов набрали по 4 очка. Все результаты в НХЛ – здесь.

8. В НБА «Бостон» проиграл «Атланте». Остальные результаты – здесь.

9. Задолженность перед игроками «Ростова» достигла трех месяцев. При этом клуб с Дона заплатил «Зениту» за Могилевца 700 тысяч евро. Вопросы, вопросы...

10. В первый день на тестах в Барселоне Хэмилтон показал лучшее время, Феттель – второй, Масса – третий. Сезон начался.

Цитата дня. «В Санкт-Петербурге прекрасный стадион, отличный газон. Появилось желание поиграть». Карлес Пуйоль впечатлен.

Еще одна цитата дня. «За что наказывать «Водник» и «Байкал»? Видео матча соберет столько же просмотров, сколько весь русский хоккей года за три». Василий Уткин тоже заинтересовался хоккеем с мячом.