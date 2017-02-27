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    ВТБ планирует направлять три миллиарда рублей в год хоккейному и футбольному «Динамо»

    Теги бизнес ФНЛ Динамо Москва ВТБ КХЛ Андрей Костин Динамо

    Председатель правления ВТБ Андрей Костин поделился информацией о поддержке хоккейного и футбольного «Динамо».

    «Мы взяли обязательства о том, что мы финансируем базово на три миллиарда рублей в год на ближайшие три года пополам – хоккейному и футбольному клубам «Динамо».

    Может быть, добавим на хоккей в этом году миллионов 300», – сообщил бизнесмен.

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