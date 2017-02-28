Форвард Никита Кучеров в игре с «Оттавой» (5:1) забросил три шайбы подряд, реализовав во всех трех случаях большинство, сделал голевую передачу и был признан первой звездой матча.

Это второй хет-трик россиянина в чемпионатах НХЛ, но первый – натуральный. Ранее Кучеров забил три гола в 2014 году в матче с «Аризоной» (7:3).

В последних 3 матчах он набрал 9 (5+4) очков.

Всего в 54 играх сезона на счету Кучерова 58 (26+32) очков.