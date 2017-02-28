НХЛ. Кучеров оформил 2-й хет-трик в лиге
Форвард «Тампы» Никита Кучеров в игре с «Оттавой» (5:1) забросил три шайбы подряд, реализовав во всех трех случаях большинство, сделал голевую передачу и был признан первой звездой матча.
Это второй хет-трик россиянина в чемпионатах НХЛ, но первый – натуральный. Ранее Кучеров забил три гола в 2014 году в матче с «Аризоной» (7:3).
В последних 3 матчах он набрал 9 (5+4) очков.
Всего в 54 играх сезона на счету Кучерова 58 (26+32) очков.
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