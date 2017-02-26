Устюгов – чемпион мира в скиатлоне, русский саночник Репилов выиграл Кубок мира и другие новости утра

1. Сергей Устюгов выиграл скиатлон на лыжном чемпионате мира! Все норвежцы остались позади. Впереди у Устюгова – командный спринт и эстафета.

2. 20-летний саночник Роман Репилов выиграл Кубок мира – такого успеха у России не было с 2005 года. Тогда победил Альберт Демченко.

3. СКА благодаря 4 очкам Павла Дацюка снова победил «Витязь» (счет в серии уже 3-0), ЦСКА дожал «Йокерит» (4:3 ОТ), а «Торпедо» вытащило матч с московским «Динамо» (4:3 ОТ). Остальные итоги дня в Кубке Гагарина – здесь.

4. «Бавария» организовала страшное уничтожение «Гамбурга» – 8:0. Последние 7 матчей между этими командами в Мюнхене закончились с общим счетом 44:3...

5. Интересная подробность в допинговом скандале. По словам гендиректора МОК, WADA признало, что во многих случаях по докладу Макларена «доказательств может оказаться недостаточно». При этом многие допинг-пробы из московской лаборатории не могут быть проверены повторно.

6. «Челси» не теряет отрыв и обыграл «Суонси» (3:1). Антонио Конте уже рекордсмен АПЛ среди тренеров-дебютантов на этой стадии сезона.

7. В главном матче дня в НХЛ «Питтсбург» обыграл «Филадельфию» - 4:2. Игра проходила на футбольной арене в Питтсбурге и собрала 67 318 зрителей. Евгений Малкин отметился результативной передачей. Остальные результаты дня.

8. Агент Алексея Миранчука обвинил «Локомотив» в подлости: президент Геркус якобы просил другие клубы «прислать фейковые предложения на 6 млн евро, чтобы «засадить «Рубину». Это война.

9. «Ювентус» увеличил отрыв от третьего места до 12 очков. Туринцы обыграли «Эмполи» (2:0), а принадлежащий им Кальдара оформил дубль в ворота «Наполи» («Аталанта» выиграла 2:0).

10. Федор Емельяненко после скандала вокруг клуба «Ахмат» все-таки уточнил позицию по детским боям: «Дети могут заниматься ММА с 10 лет, выступать на турнирах – с 12».

11. «Саттон», расставшийся со 125-килограммовым Шоу из-за пирога, теперь остался без голкипера прямо по ходу матча. В итоге в воротах 75 минут стоял защитник.

Цитата дня. «Я вообще уже не помню Шарапову. Игрокам все равно, играет она или нет». Гарбинье Мугуруса дерзит.