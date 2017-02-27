Позор года в русском спорте, Златан в огне, Крюков и Устюгов лучшие и другие новости

1. Позор года в русском спорте: «Водник» и «Байкал-Энергия» забили 20 мячей в свои ворота в матче чемпионата России по хоккею с мячом.

2. Дубль Златана принес «МЮ» победу в Кубке английской лиги. Теперь у «МЮ» поровну трофеев с «Ливерпулем».

3. Никита Крюков и Сергей Устюгов выиграли командный спринт на ЧМ по лыжным гонкам.

4. «Реал» выдал камбэк года: мадридцы обыграли «Вильярреал», уступая по ходу матча 2:0.

5. «Рома» обыграла «Интер» в центральном матче дня в серии А – 1:3. Дубль сделал Наингголан.

6. Хоккеист «Магнитки» Сергей Мозякин первым в истории чемпионатов России набрал 1000 очков.

7. Представитель ЦСКА Андрей Гурьев выиграл первый Кубок РФПЛ по киберфутболу.

8. Гол Лионеля Месси принес «Барселоне» важнейшую победу над «Атлетико» – 2:1.

9. Россиянки Юлия Белорукова и Наталья Матвеева взяли серебро в командном спринте на ЧМ по лыжным гонкам.

10. «Салават Юлаев» победил «Ак Барс», «Адмирал» обыграл «Авангард». Все результаты дня в Кубке Гагарина.

11. Анисимов забросил победную шайбу в матче с «Сент-Луисом». Другие результаты в НХЛ – здесь.

12. В НБА «Оклахома» обыграла «Новый Орлеан». Остальные результаты в НБА – здесь.

Цитата дня. «Луис Адриано пришел в «Спартак» только ради денег». Дмитрий Селюк категоричен.