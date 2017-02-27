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    Тесты. Барселона. Первый день. Хэмилтон показал лучшее время, Феттель – второй, Масса – третий, все результаты

    Теги результаты Феррари Фелипе Масса Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Заубер Ред Булл Уильямс Торо Россо Форс-Индия тесты Формула-1 Себастьян Феттель Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс-младший Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Маркус Эрикссон Даниэль Риккардо Рено Кевин Магнуссен Хаас

    Тесты

    Барселона-Каталония, Барселона

    27 февраля 2017 года

    1-й день

    1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.21,765 (73 круга)

    2. Себастьян Феттель («Феррари») +0,113 (129)

    3. Фелипе Масса («Уильямс») +0,311 (103)

    4. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,129 (51)

    5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1,161 (50)

    6. Валттери Боттас («Мерседес») +1,404 (79)

    7. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,944 (39)

    8. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +2,729 (52)

    9. Нико Хюлькенберг («Рено») +3,019 (57)

    10. Фернандо Алонсо («Макларен») +3,087 (29)

    11. Маркус Эрикссон («Заубер») +5,076 (73)

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