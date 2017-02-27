Тесты. Барселона. Первый день. Хэмилтон показал лучшее время, Феттель – второй, Масса – третий, все результаты
Тесты
Барселона-Каталония, Барселона
27 февраля 2017 года
1-й день
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.21,765 (73 круга)
2. Себастьян Феттель («Феррари») +0,113 (129)
3. Фелипе Масса («Уильямс») +0,311 (103)
4. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,129 (51)
5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1,161 (50)
6. Валттери Боттас («Мерседес») +1,404 (79)
7. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,944 (39)
8. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +2,729 (52)
9. Нико Хюлькенберг («Рено») +3,019 (57)
10. Фернандо Алонсо («Макларен») +3,087 (29)
11. Маркус Эрикссон («Заубер») +5,076 (73)
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