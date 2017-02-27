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    Матч ЦСКА – «Зенит» рассудит Егоров, «Краснодар» – «Спартак» – Безбородов

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Амкар Ростов Рубин Премьер-лига Россия судьи Терек Урал Анжи Томь Арсенал Тула Владислав Безбородов Оренбург Сергей Карасев Краснодар Уфа Александр Егоров Алексей Еськов Михаил Вилков Алексей Сухой Сергей Сергеевич Иванов Владимир Сельдяков

    РФС сообщил о судейских назначениях на матчи 18-го тура чемпионата России.

    3 марта (пятница)

    «Томь» – «Ростов»

    Судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Александр Шимарыгин (Сосновый Бор); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Сергей Французов (Москва).

    4 марта (суббота)

    «Оренбург» – «Арсенал»

    Судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

    ЦСКА – «Зенит»

    Судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Тимур Арсланбеков (Москва); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

    5 марта (воскресенье)

    «Краснодар» – «Спартак»

    Судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор – Игорь Синер (Омск).

    «Урал» – «Амкар»

    Судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Антон Анопа (Благовещенск); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

    «Терек» – «Уфа»

    Судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

    «Крылья Советов» – «Локомотив»

    Судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

    6 марта (понедельник)

    «Анжи» – «Рубин»

    Судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Артем Чистяков (Азов); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

    Судья Егоров похудел на 15 кг. Красавец!

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