Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании Карлес Пуйоль поделился впечатлениями от посещения стадиона в Санкт-Петербурге в составе делегации ФИФА.

- Прекрасный стадион! Отличная работа, Петербург! Особенно здорово, что с любой точки стадиона отличный обзор на поле.

Я постоял на газоне – он отличного качества. В какой-то момент даже захотелось взять мяч и поиграть тут. Это хорошая арена, здесь приятно находиться.

- Газон действительно в хорошем состоянии?

- Когда только зашел, сверху показалось, что поле не выглядит плохо. Но спустившись вниз я убедился, что оно великолепного качества. Поверьте мне, – сказал Пуйоль.

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