Карлес Пуйоль: «В Санкт-Петербурге прекрасный стадион, отличный газон. Появилось желание поиграть»
Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании Карлес Пуйоль поделился впечатлениями от посещения стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге в составе делегации ФИФА.
- Прекрасный стадион! Отличная работа, Петербург! Особенно здорово, что с любой точки стадиона отличный обзор на поле.
Я постоял на газоне – он отличного качества. В какой-то момент даже захотелось взять мяч и поиграть тут. Это хорошая арена, здесь приятно находиться.
- Газон действительно в хорошем состоянии?
- Когда только зашел, сверху показалось, что поле не выглядит плохо. Но спустившись вниз я убедился, что оно великолепного качества. Поверьте мне, – сказал Пуйоль.
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На «Стадионе Санкт-Петербург»! Чемпион мира @carles5puyol присоединился к операционному туру по стадионам #КК2017 pic.twitter.com/ichbnUSIvc— Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) 27 февраля 2017 г.
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