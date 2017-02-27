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    Карлес Пуйоль: «В Санкт-Петербурге прекрасный стадион, отличный газон. Появилось желание поиграть»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Карлес Пуйоль фото ЧМ-2018 Крестовский стадионы

    Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании Карлес Пуйоль поделился впечатлениями от посещения стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге в составе делегации ФИФА.

    - Прекрасный стадион! Отличная работа, Петербург! Особенно здорово, что с любой точки стадиона отличный обзор на поле.

    Я постоял на газоне – он отличного качества. В какой-то момент даже захотелось взять мяч и поиграть тут. Это хорошая арена, здесь приятно находиться.

    - Газон действительно в хорошем состоянии?

    - Когда только зашел, сверху показалось, что поле не выглядит плохо. Но спустившись вниз я убедился, что оно великолепного качества. Поверьте мне, – сказал Пуйоль.

    Я был на стадионе, который стоит 43 миллиарда рублей

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