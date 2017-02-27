НХЛ. «Тампа» примет «Оттаву», «Миннесота» сыграет с «Лос-Анджелесом», «Монреаль» в гостях у «Нью-Джерси»
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 февраля, 03.00, «Prudential Center»
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- Дата проведения
- 28 февраля, 03.30, «Amalie Arena»
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- Дата проведения
- 28 февраля, 04.00, «Xcel Energy Center»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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