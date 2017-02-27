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    НХЛ. «Тампа» примет «Оттаву», «Миннесота» сыграет с «Лос-Анджелесом», «Монреаль» в гостях у «Нью-Джерси»

    Теги результаты Нью-Джерси Оттава Монреаль Тампа-Бэй Миннесота Лос-Анджелес НХЛ

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Нью-Джерси – Монреаль
    Дата проведения
    28 февраля, 03.00, «Prudential Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Тампа-Бэй – Оттава
    Дата проведения
    28 февраля, 03.30, «Amalie Arena»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Миннесота – Лос-Анджелес
    Дата проведения
    28 февраля, 04.00, «Xcel Energy Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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