«Томь» получит 200 млн рублей от «Газпром нефти»
Президент «Томи» и губернатор Томской области Сергей Жвачкин, рассказал, что клуб нашел деньги на погашение задолженностей.
«Деньги – 200 миллионов рублей – компанией «Газпром нефть» перечислены. На счета они поступят во вторник, после чего начнется погашение задолженностей.
«Томь» будет играть, не снимется, а что будет дальше, посмотрим. Нужно заниматься развитием детского футбола, массового футбола», – сказал Жвачкин.
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