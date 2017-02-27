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    Бьорндалена обокрали по пути в Пхенчхан

    Теги Уле Эйнар Бьорндален Кубок мира сборная Норвегии

    У норвежского биатлониста Уле Эйнара Бьорндалена был украден ряд вещей во время перелетов спортсмена из Мюнхена в Хельсинки, а из Финляндии в южнокорейский Пхенчхан.

    «Украли мои новые лыжные очки. А еще мой замечательный налобный фонарь и беспроводной динамик. Плюс лазерный аппарат, который я использую для простых лечебных процедур.

    Если вы увидите человека, который гуляет в хороших лыжных очках с хорошим вечерним освещением и, возможно, хорошей музыкой – то это тот самый вор», – рассказал Бьорндален.

    Также спортсмен сообщил, что его винтовка и 15 пар лыж все еще не прилетели в Пхенчхан.

    «Винтовка сейчас в Хельсинки, лыжи вообще неизвестно где. В Хельсинки меня остановили и сказали, что в чехле для моей винтовки обнаружили какую-то жидкость. Я сказал, что это оружейное масло, и таможенники могут убедиться в этом только если вскроют чехол. Что они и сделали. Но винтовку все равно не отправили.

    Главное, чтобы мне прислали винтовку и лыжи. Тогда я буду счастлив», – отметил Бьорндален.

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