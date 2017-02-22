Огненный матч в Манчестере, старт Кубка Гагарина, UFC на «Матч ТВ» и другие новости дня

Главные новости прошедшего дня – в утреннем дайджесте.

1. «Манчестер Сити» и «Монако» выдали сумасшедший матч в 1/8 финала Лиги чемпионов, забив 8 голов на двоих. «Атлетико» в параллельной встрече разобрался с «Байером» на выезде.

2. Стартовал Кубок Гагарина. Московское «Динамо» обыграло «Торпедо» во 2-м овертайме, СКА победил «Витязь» и другие результаты первых матчей.

3. «Спартак» усиливается: красно-белые подписали 18-летнего нападающего молодежки «Порту» Идриса Самбу.

4. «Матч ТВ» покажет поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона в прямом эфире. Канала договорился с владельцами медиаправ на трансляции боев UFC.

5. «Реал» и «ПСЖ» обсуждают обмен Карима Бензема на Эдинсона Кавани. Это будет бомба.

6. Нападающий «Салавата» Кирилл Капризов летом перейдет в ЦСКА. Впрочем, окончательное решение примет глава Башкирии Рустэм Хамитов.

7. Спортивный арбитражный суд оставил в силе отстранение пятерых российских лыжников. В финском Лахти спортсмены не выступят.

8. Кучеров набрал 4 очка, Малкин и Наместников забросили по шайбе. Другие результаты в НХЛ – здесь.

9. «Саттон» расторг контракт со 125-килограммовым вратарем из-за расследования инцидента с пирогом. Грустная история.

10. Мэджик Джонсон стал президентом «Лейкерс». Митч Капчак и Джим Басс покинули свои посты.

11. Алексей Смертин назначен инспектором РФС по борьбе с расизмом.

12. Россиянин Сергей Сироткин стал резервным пилотом «Рено».

13. Создан Совет болельщиков при президенте РФС, куда вошли более 20 фан-объединений. Уже прошло первое заседание, обсудили подготовку к Кубку конфедераций и ЧМ-2018.

14. Павел Буре отказался от гражданства США. Потому что он русский.

Цитата дня. «Дзюба – не предатель. Он маленький и подленький человечишко». Лидер фан-движения «Спартака» расставляет точки над i.