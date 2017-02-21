Известный хоккеист Павел Буре отказался от американского гражданства, сообщает Russia Today со ссылкой на отчет Министерства финансов США.

Список экс-американцев составляется ведомством ежеквартально для отчетности и содержит имена граждан, решивших по личным соображениям отказаться от гражданства.

Сам Буре от комментариев по поводу этой ситуации воздержался. Напомним, что он выступал за два американских клуба НХЛ – «Флориду» и «Рейнджерс» – с 1999 по 2003 годы.

Сейчас он занимает пост президента Международной лиги легенд мирового хоккея, а недавно вошел в список 100 лучших игроков в истории НХЛ.