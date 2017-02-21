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    Russia Today: Павел Буре отказался от гражданства США

    Теги Рейнджерс Флорида НХЛ Павел Буре

    Известный хоккеист Павел Буре отказался от американского гражданства, сообщает Russia Today со ссылкой на отчет Министерства финансов США.

    Список экс-американцев составляется ведомством ежеквартально для отчетности и содержит имена граждан, решивших по личным соображениям отказаться от гражданства.

    Сам Буре от комментариев по поводу этой ситуации воздержался. Напомним, что он выступал за два американских клуба НХЛ – «Флориду» и «Рейнджерс» – с 1999 по 2003 годы. 

    Сейчас он занимает пост президента Международной лиги легенд мирового хоккея, а недавно вошел в список 100 лучших игроков в истории НХЛ.

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