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    Смертин стал инспектором РФС по борьбе с расизмом

    Теги Алексей Смертин РФС болельщики ФНЛ Динамо Москва

    Директор по международным связям и развитию «Динамо», посол ЧМ-2018 Алексей Смертин назначен инспектором РФС по борьбе с расизмом и дискриминацией в футболе.

    «Для меня это важное и чрезвычайно ответственное назначение. Я приложу все усилия для того, чтобы в футбольной истории моей страны расизму и дискриминации не было места.

    Напомню, что Россия – многонациональная страна, в которой ежедневно мирно уживаются около двухсот народностей.

    Те моменты человеческой нетерпимости к расовым различиям, которые случаются в футбольном мире, являются большой международной проблемой. Могу сказать об этом совершенно точно, так как, помимо России, я выступал за профессиональные футбольные клубы Франции и Англии.

    В преддверии Кубка Конфедераций-2017 и ЧМ-2018 Россия как страна, принимающая столь крупные международные турниры, должна показать пример глобальной толерантности как на футбольном поле, так и за его пределами. И мы обязательно его покажем!» – сказал Смертин.

    Эта должность является штатной в РФС. Уже 15 марта в офисе ФИФА пройдет совещание, на котором Смертин представит программу мероприятий по данному вопросу, которую планируется реализовать в России в ближайшее время.

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