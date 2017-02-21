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    «Матч ТВ» покажет бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона в прямом эфире

    Теги телевидение UFC Хабиб Нурмагомедов Матч ТВ Тони Фергюсон

     «Матч ТВ» достиг договоренности с владельцами медиаправ о постановке трансляций UFC сезона 2017 в эфирную сетку телеканала.

    5 марта в прямом эфире «Матч ТВ» телезрители смогут увидеть поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона за временный чемпионский пояс UFC в легком весе.

    “Переговорный процесс был непростым и мы признательны нашим партнерам за взаимный проявленный интерес к постановке трансляций UFC 2017 в эфир “Матч ТВ”. Мы видим повышенное внимание к этому турниру не только у средств массовой информации, но и у телезрителей , – комментирует генеральный продюсер Тина Канделаки, — мы уверены, что трансляции принесут всем огромное удовольствие и повысят показатели спортивного телесмотрения. Мы считаем, что старт сезона именно с поединка Хабиба Нурмагомедова приведет к еще большей вовлеченности массовой аудитории нашей страны в спорт”.

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