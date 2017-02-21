Создан Совет болельщиков при президенте РФС, куда вошли более 20 объединений

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о создании Совета болельщиков при президенте РФС.

В новый орган оказались включены представители более 20 объединений болельщиков со всей России, имеющие статус юридического лица. В задачи Совета болельщиков входят: координация деятельности болельщиков, организация поддержки национальной сборной России, организация взаимодействия с правоохранительными органами, профилактика и минимизация конфликтных ситуаций с участием болельщиков.

«Нам был нужен орган при РФС, который объединил бы представителей футбольных лиг, фан-движений, клубов болельщиков и т.д. На Совете болельщиков мы можем обсуждать все проблемы, связанные с футболом, с организацией футбольного процесса, с поддержкой сборной команды страны.

Сегодня мы говорили о том, что без болельщиков футбол не имеет никакого смысла, что мы все вместе ответственны за этот прекрасный вид спорта. Мы услышали много хороших идей и мыслей.

Сейчас мы обобщим все это и начнем реализовывать. В преддверии Кубка Конфедераций-2017 и Чемпионата мира-2018 для нас особенно важна поддержка болельщиков», – подвел итоги заседания Мутко.