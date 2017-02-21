«Р-Спорт»: решение насчет перехода Капризова в ЦСКА примет глава Башкирии Хамитов
Вопрос о переходе нападающего Кирилла Капризова из «Салавата Юлаева» в ЦСКА еще не решен, сообщает «Р-Спорт».
По информации источника, трансфер до конца не согласован. Окончательное решение будет принимать глава Башкирии Рустэм Хамитов после окончания сезона.
В случае успешного завершения переговоров хоккеист заключит с ЦСКА контракт, рассчитанный до весны 2019 года.
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