Вопрос о переходе нападающего Кирилла Капризова из в ЦСКА еще не решен, сообщает «Р-Спорт».

По информации источника, трансфер до конца не согласован. Окончательное решение будет принимать глава Башкирии Рустэм Хамитов после окончания сезона.

В случае успешного завершения переговоров хоккеист заключит с контракт, рассчитанный до весны 2019 года.