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    «Р-Спорт»: решение насчет перехода Капризова в ЦСКА примет глава Башкирии Хамитов

    Теги Салават Юлаев ЦСКА возможные переходы Рустэм Хамитов Кирилл Капризов

    Вопрос о переходе нападающего Кирилла Капризова из  «Салавата Юлаева» в ЦСКА еще не решен, сообщает «Р-Спорт».

    По информации источника, трансфер до конца не согласован. Окончательное решение будет принимать глава Башкирии Рустэм Хамитов после окончания сезона.

    В случае успешного завершения переговоров хоккеист заключит с ЦСКА контракт, рассчитанный до весны 2019 года.

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