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    «Саттон» расторг контракт со 125-килограммовым вратарем из-за расследования FA инцидента с пирогом

    Теги Д5 Англия Саттон Юнайтед Уэйн Шоу

    Резервный голкипер «Саттон Юнайтед» Уэйн Шоу покидает клуб.

    «Саттон» попросил 125-килограммового футболиста расторгнуть контракт из-за открытого в его адрес расследования со стороны Футбольной ассоциации: Шоу съел пирог во время матча с «Арсеналом», при этом на это была открыта линия в букмекерских конторах.

    Сообщается со ссылкой на тренера «Саттона» Пола Досуэлла, что 45-летний Шоу согласился уйти.

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