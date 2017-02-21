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    НБА. Мэджик Джонсон стал президентом «Лейкерс», Митч Капчак и Джим Басс покинули свои посты

    Теги Мэджик Джонсон Лейкерс НБА Митч Капчак Джинни Басс Джим Басс

    Владелец «Лейкерс» Джинни Басс объявила о назначении Мэджика Джонсона президентом по баскетбольным операциям, сообщает официальный сайт клуба.

    Генеральный менеджер «Лейкерс» Митч Капчак отстранен от своих обязанностей. Кроме того, совладелец команды Джим Басс больше не будет занимать должность исполнительного вице-президента по баскетбольным операциям.

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