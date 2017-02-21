Владелец «Лейкерс» Джинни Басс объявила о назначении Мэджика Джонсона президентом по баскетбольным операциям, сообщает официальный сайт клуба.

Генеральный менеджер «Лейкерс» Митч Капчак отстранен от своих обязанностей. Кроме того, совладелец команды Джим Басс больше не будет занимать должность исполнительного вице-президента по баскетбольным операциям.