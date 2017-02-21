Россиянин Сергей Сироткин стал резервным пилотом «Рено»

Россиянин Сергей Сироткин в сезоне-2017 будет резервным и третьим пилотом «Рено». Сироткин будет приезжать на все Гран-при и примет участие в нескольких пятничных практиках.

«В прошлом году мы хорошо сработались, что позволило мне сделать шаг вперед и занять новую должность в сезоне-2017. В мою программу будут входить и выступления в пятничных практиках. Я знаю, что тренировки очень важны для команды как подготовка к Гран-при. Нужно многое сделать, многое выполнить, а не просто пытаться поставить максимально быстрое время на круге.

Не думаю, что кто-то удивится если я скажу, что моя главная цель – получить место основного пилота «Формулы-1» в 2018 году. Я работают именно ради достижения этой цели. Я здесь чтобы учиться, чтобы стать ценным активом для команды и показать, что я достоин получить шанс», – цитирует Сироткина autosport.