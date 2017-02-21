Нападающий «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов в межсезонье перейдет в ЦСКА. По информации «Спорт-Экспресса», уже достигнута принципиальная договоренность о трансфере.

Как отмечает издание, переход стал возможен в том числе благодаря партнерским отношениям спонсоров обоих клубов – «Башнефти» и «Роснефти».

Срок действующего контракта Капризова с «Салаватом» истекает в апреле 2018 года.

В текущем сезоне игрок провел 49 матчей и набрал 42 (20+22) очка.