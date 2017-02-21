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    «Спорт-Экспресс»: Капризов летом перейдет в ЦСКА

    Теги Салават Юлаев ЦСКА возможные переходы КХЛ Кирилл Капризов

    Нападающий «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов в межсезонье перейдет в ЦСКА. По информации «Спорт-Экспресса», уже достигнута принципиальная договоренность о трансфере.

    Как отмечает издание, переход стал возможен в том числе благодаря партнерским отношениям спонсоров обоих клубов – «Башнефти» и «Роснефти».

    Срок действующего контракта Капризова с «Салаватом» истекает в апреле 2018 года.

    В текущем сезоне игрок провел 49 матчей и набрал 42 (20+22) очка.

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