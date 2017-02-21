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    Павел Буре: «Я русский, поэтому мне не нужно гражданство США»

    Теги Рейнджерс Флорида НХЛ Павел Буре

    Известный российский хоккеист Павел Буре объяснил, почему отказался от гражданства США.

    «Во-первых, я – русский человек. Я всю жизнь говорил, что мой дом – Москва. Когда я работал в США, это было одно. Но я давно не играю в хоккей.

    Последние 6 лет я постоянно живу в России со своей семьей, поэтому это для меня естественный и нормальный шаг. Я еще год назад отказался от американского гражданства, отдал паспорт США, потому что оно мне не нужно. Может, для кого-то этот шаг удивителен, но для меня нет», – сказал Буре.

    Игрок выступал за американские клубы НХЛ – «Флориду» и «Рейнджерс» – с 1999 по 2003 годы.

    Сейчас Буре является президентом Международной лиги легенд мирового хоккея. Недавно он вошел в список 100 лучших игроков в истории НХЛ.

    Павел Буре отказался от гражданства США

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