Самые высокооплачиваемые футболисты России, Неймара будут судить и другие новости

1. Хави Гарсия и Ведран Чорлука – самые высокооплачиваемые футболисты России. Весь рейтинг зарплат русского футбола – здесь.

2. Неймар, «Барселона» и «Сантос» снова предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве.

3. «Спартак» передумал покупать у «Анжи» защитника Тигиева.

4. Дальмайер получит 65 тысяч евро за выступление на ЧМ-2017, Фуркад – 45, Шипулин – 19,75.

5. Игрок «Рубина» Соломон Кверквелия ведет переговоры с «Локомотивом».

6. «Барселона» впервые за 118 лет вышла на матч с одним испанцем в составе.

7. «Челси» готов приобрести Бернарду Силву у «Монако» за 80 млн евро.

8. Ни один игрок ЦСКА не попал в топ-15 самых высокооплачиваемых футболистов России.

9. Защитник «Витории» Венансиу отказался переходить в «Локомотив» с повышением зарплаты в 10 раз.

10. Обмен ДеМаркуса Казинса в «Новый Орлеан» подтвержден официально.

11. Защитник «Колорадо» Никита Задоров выбыл до конца сезона из-за травмы. Последние результаты в НХЛ – здесь.

12. «Арсенал» обыграл «Саттон» в Кубке Англии. В следующем раунде лондонцы сыграют с «Линкольн Сити».

Цитата. «По сравнению с футболистами по деньгам получаем шнурки от ботинок». Это жалуется олимпийский чемпион по пятиборью Александр Лесун.