«Новый Орлеан» и «Сакраменто» совершили обмен, в результате которого центровой ДеМаркус Казинс и форвард Омри Каспи перешли в «Пеликанс», а «Кингз» приобрели защитников Бадди Хилда, Тайрика Эванса и Лэнгстона Гэллоуэя, а также два выбора на предстоящем драфте, информирует официальный сайт лиги.

По неофициальным данным, «Новый Орлеан» отправил в «Сакраменто» свой пик первого раунда 2017 года, а также пик второго раунда «Сиксерс» 2017 года. При этом пик «Пеликанс» защищен в Топ-3.