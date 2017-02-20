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    НБА. ДеМаркус Казинс официально перешел из «Сакраменто» в «Новый Орлеан»

    Теги переходы Новый Орлеан Сакраменто НБА Омри Каспи Тайрик Эванс ДеМаркус Казинс Лэнгстон Гэллоуэй Бадди Хилд

    «Новый Орлеан» и «Сакраменто» совершили обмен, в результате которого центровой ДеМаркус Казинс и форвард Омри Каспи перешли в «Пеликанс», а «Кингз» приобрели защитников Бадди Хилда, Тайрика Эванса и Лэнгстона Гэллоуэя, а также два выбора на предстоящем драфте, информирует официальный сайт лиги.

    По неофициальным данным, «Новый Орлеан» отправил в «Сакраменто» свой пик первого раунда 2017 года, а также пик второго раунда «Сиксерс» 2017 года. При этом пик «Пеликанс» защищен в Топ-3.

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