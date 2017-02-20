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    Sports.ru

    Ни один игрок ЦСКА не попал в топ-15 самых высокооплачиваемых футболистов России

    Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Алексей Березуцкий Василий Березуцкий Алексей Ионов Премьер-лига Россия Sports.ru Алан Дзагоев Зоран Тошич Бибрас Натхо Марио Фернандес

    Sports.ru опубликовал свежий рейтинг зарплат российского футбола.

    В топ-60 вошли 8 игроков ЦСКА. Самый высокооплачиваемый игрок «армейцев» Игорь Акинфеев зарабатывает 2,5 миллиона евро в год и занимает 16-е место в общем топе.

    В рейтинг также попали: Алексей Ионов, Алан Дзагоев (по 2,2 миллиона), Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий (по 1,9 миллиона), Марио Фернандес (1,8 миллиона), Зоран Тошич (1,6 миллиона), Бибрас Натхо (1,5 миллиона).

    Рейтинг зарплат российского футбола: исследование Sports.ru

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