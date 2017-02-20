Ни один игрок ЦСКА не попал в топ-15 самых высокооплачиваемых футболистов России

.ru опубликовал свежий рейтинг зарплат российского футбола.

В топ-60 вошли 8 игроков . Самый высокооплачиваемый игрок «армейцев» Игорь Акинфеев зарабатывает 2,5 миллиона евро в год и занимает 16-е место в общем топе.

В рейтинг также попали: Алексей Ионов, (по 2,2 миллиона), Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий (по 1,9 миллиона), Марио Фернандес (1,8 миллиона), (1,6 миллиона), Бибрас Натхо (1,5 миллиона).

Рейтинг зарплат российского футбола: исследование Sports.ru