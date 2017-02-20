Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Барселона» впервые за 118 лет вышла на матч с одним испанцем в составе

    Теги Барселона примера Испания рекорды Серджи Роберто Леганес

    В матче 23-го тура примеры «Барселона» дома победила «Леганес» (2:1).

    На эту игру в основном составе каталонцев вышел только один испанский футболист – защитник Серджи Роберто.

    Таким образом, впервые с момента образования клуба в 1899 году, спустя 118 лет и 4250 игр, в составе «Барселоны» было так мало испанцев.

    «Барселона»: тер Стеген, Серджи Роберто, Умтити, Матье, Динь (Альба, 81), Ракитич, Андре Гомеш (Иньеста, 80), Рафинья (Денис Суарес, 80), Месси, Суарес, Неймар.

    Месси не стал праздновать победный гол. Почему?

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться