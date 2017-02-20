«Барселона» впервые за 118 лет вышла на матч с одним испанцем в составе
В матче 23-го тура примеры «Барселона» дома победила «Леганес» (2:1).
На эту игру в основном составе каталонцев вышел только один испанский футболист – защитник Серджи Роберто.
Таким образом, впервые с момента образования клуба в 1899 году, спустя 118 лет и 4250 игр, в составе «Барселоны» было так мало испанцев.
«Барселона»: тер Стеген, Серджи Роберто, Умтити, Матье, Динь (Альба, 81), Ракитич, Андре Гомеш (Иньеста, 80), Рафинья (Денис Суарес, 80), Месси, Суарес, Неймар.
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