«Барселона» впервые за 118 лет вышла на матч с одним испанцем в составе

В матче 23-го тура примеры дома победила «Леганес» (2:1).

На эту игру в основном составе каталонцев вышел только один испанский футболист – защитник Серджи Роберто.

Таким образом, впервые с момента образования клуба в 1899 году, спустя 118 лет и 4250 игр, в составе «Барселоны» было так мало испанцев.

«Барселона»: тер Стеген, , Умтити, Матье, Динь (Альба, 81), Ракитич, Андре Гомеш (Иньеста, 80), Рафинья (Денис Суарес, 80), Месси, Суарес, Неймар.

Месси не стал праздновать победный гол. Почему?