Защитник «Витории» Венансиу отказался переходить в «Локомотив» с повышением зарплаты в 10 раз

проявлял интерес к защитнику «Витории Сетубал» Фредерику Венансиу.

Московский клуб запрашивал информацию о 24-летнем футболисте у своего бывшего главного тренера .

предлагал за Венансиу 1,3 миллиона евро, а самому футболисту – увеличение зарплаты в десять раз.

Однако Венансиу доиграет сезон в Португалии. Игрок решил, что переход в «Локомотив» на данном этапе карьеры – не лучшее решение.

Подробную статистику выступлений Венансиу смотрите здесь.