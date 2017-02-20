Защитник «Витории» Венансиу отказался переходить в «Локомотив» с повышением зарплаты в 10 раз
«Локомотив» проявлял интерес к защитнику «Витории Сетубал» Фредерику Венансиу.
Московский клуб запрашивал информацию о 24-летнем футболисте у своего бывшего главного тренера Жозе Коусейру.
«Локомотив» предлагал за Венансиу 1,3 миллиона евро, а самому футболисту – увеличение зарплаты в десять раз.
Однако Венансиу доиграет сезон в Португалии. Игрок решил, что переход в «Локомотив» на данном этапе карьеры – не лучшее решение.
Подробную статистику выступлений Венансиу смотрите здесь.
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