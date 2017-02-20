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    Защитник «Витории» Венансиу отказался переходить в «Локомотив» с повышением зарплаты в 10 раз

    Теги Локомотив высшая лига Португалия Витория Сетубал Премьер-лига Россия возможные трансферы Жозе Коусейру Фредерику Венансиу

    «Локомотив» проявлял интерес к защитнику «Витории Сетубал» Фредерику Венансиу.

    Московский клуб запрашивал информацию о 24-летнем футболисте у своего бывшего главного тренера Жозе Коусейру.

    «Локомотив» предлагал за Венансиу 1,3 миллиона евро, а самому футболисту – увеличение зарплаты в десять раз.

    Однако Венансиу доиграет сезон в Португалии. Игрок решил, что переход в «Локомотив» на данном этапе карьеры – не лучшее решение.

    Подробную статистику выступлений Венансиу смотрите здесь.

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