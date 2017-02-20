Неймар, «Барселона» и «Сантос» снова предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве

Верховный суд Испании сегодня отклонил апелляции «Барселоны», и Неймара по делу о мошенничестве, открытом в связи с трансфером футболиста летом 2013 года.

Оба клуба и 25-летний бразилец снова предстанут перед судом в рамках дела, начатого по инициативе инвестиционного фонда DIS, который настаивает на том, что и нарушили договоренности во время перехода Неймара, заплатив им меньше положенной суммы.

DIS в 2009 году за 1,4 миллиона евро приобрел 40% прав на Неймара. утверждает, что заплатила за игрока 57,1 миллиона евро, из которых 17,1 миллиона получил «Сантос».

По мнению прокуратуры бразильцы получили от испанцев 25, 1 миллиона евро. В таком случае DIS может получить дополнительные 3,2 миллиона.

В деле по сокрытию реальной трансферной стоимости футболиста также замешаны мать Неймара Надин Гонсалвеш и компания N&N, которая принадлежит игроку и его отцу.

Осенью сообщалось, что обвинение просит для Неймара до двух лет тюрьмы и штраф в размере 9,4 миллиона евро. «Барселону» просят оштрафовать на 8,5 миллиона, а «Сантос» – на 6,6 миллиона.

Летом 2016 года сообщалось, что «Барселона» выплатит штраф в размере 5,5 миллиона евро за финансовые нарушения при переходе Неймара.

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