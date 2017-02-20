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    Дальмайер получит 65 тысяч евро за выступление на ЧМ-2017, Фуркад – 45, Шипулин – 19,75

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    Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер получит самые большие призовые за выступление на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.

    Немка, которая завоевала пять золотых и одну серебряную награду, получит 65 тысяч евро. У мужчин самые большие призовые у француза Мартена Фуркада – 45 тысяч евро.

    Сборная России суммарно заработала 51 тысячу евро. Самые большие призовые получит Антон Шипулин (19,75). Далее идут Ирина Старых (8,25), Алексей Волков (5,5), Антон Бабиков (5,0), Максим Цветков (5,0), Александр Логинов (2,75), Ольга Подчуфарова (2,75), Евгений Гараничев (1,5), Ирина Услугина (0,5).

    Для получения призовых спортсмены должны попасть в топ-15 в личных гонках либо в топ-6 в эстафетах.

    Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова получит 1,4 млн крон (около 51 тысячи евро – прим. Sports.ru), сообщает Lidovky.cz. Данное вознаграждение складывается из премиальных, которые выплатит чешке Международный союз биатлонистов (IBU), национальная федерация и личные спонсоры.

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