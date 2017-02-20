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    Соломон Кверквелия: «Ведем разговоры с «Локомотивом». Все решится до 24 февраля»

    Теги Локомотив Рубин Премьер-лига Россия возможные трансферы Соломон Кверквелия

    Защитник «Рубина» Соломон Кверквелия рассказал, что может перейти в «Локомотив».

    «Ведем разговоры с «Локомотивом» о переходе.

    Не знаю, будет ли это аренда или полноценный контракт. Все решится до 24 февраля», – сказал Кверквелия.

    Ранее сообщалось, что Кверквелия может стать частью сделки по переходу в «Рубин» Алексея Миранчука.

    Подробную статистику выступлений 25-летнего грузинского футболиста смотрите здесь.

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