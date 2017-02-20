Защитник «Рубина» Соломон Кверквелия рассказал, что может перейти в .

«Ведем разговоры с о переходе.

Не знаю, будет ли это аренда или полноценный контракт. Все решится до 24 февраля», – сказал Кверквелия.

Ранее сообщалось, что Кверквелия может стать частью сделки по переходу в Алексея Миранчука.

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