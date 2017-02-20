Хави Гарсия, Чорлука и Иванович – самые высокооплачиваемые игроки премьер-лиги

Sports.ru публикует новый рейтинг зарплат российского футбола. Первую строчку в нем делят полузащитник «Зенита» Хави Гарсия и защитник «Локомотива» Ведран Чорлука: оба зарабатывают по 4,5 млн евро в год. Третье место занимает новичок питерцев Бранислав Иванович с зарплатой 4,1 млн евро.

Топ зарплат футболистов российской премьер-лиги

1-2. Хави Гарсия («Зенит») – 4,5 млн евро в год

1-2. Ведран Чорлука («Локомотив») – 4,5

3. Бранислав Иванович («Зенит») – 4,1

4. Алекс Сонг («Рубин») – 4

Янн Мвила («Рубин») – 4

Игорь Денисов («Локомотив») – 4

7-8. Куинси Промес («Спартак») – 3,8

7-8. Мануэл Фернандеш («Локомотив») – 3,8

9. Артем Дзюба («Зенит») – 3,6

10. Луис Адриано («Спартак») – 3,5

11. Данни («Зенит») – 3,4

12. Александр Кокорин («Зенит») – 3,3

13. Доменико Кришито («Зенит») – 3

Жулиано («Зенит») – 3

Жонатас («Рубин») – 3

16. Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 2,5

Гекдениз Карадениз («Рубин») – 2,5

Олег Шатов («Зенит») – 2,5

Николас Ломбертс («Зенит») – 2,5

Федор Смолов («Краснодар») – 2,5

Александр Самедов («Спартак») – 2,5

Максим Лестьенн («Рубин») – 2,5

Рейтинг зарплат российского футбола: исследование Sports.ru

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