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    Хави Гарсия, Чорлука и Иванович – самые высокооплачиваемые игроки премьер-лиги

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Рубин Артем Дзюба Игорь Акинфеев Игорь Денисов Данни Федор Смолов Бранислав Иванович Александр Самедов Александр Сонг Луис Адриано Хави Гарсия рейтинги бизнес Доменико Кришито Ведран Чорлука Николас Ломбертс Александр Кокорин Гекдениз Карадениз Олег Шатов Янн Мвила Мануэл Фернандеш Жонатас Краснодар Жулиано Максим Лестьенн Куинси Промес

    Sports.ru публикует новый рейтинг зарплат российского футбола. Первую строчку в нем делят полузащитник «Зенита» Хави Гарсия и защитник «Локомотива» Ведран Чорлука: оба зарабатывают по 4,5 млн евро в год. Третье место занимает новичок питерцев Бранислав Иванович с зарплатой 4,1 млн евро.

    Топ зарплат футболистов российской премьер-лиги

    1-2. Хави Гарсия («Зенит») – 4,5 млн евро в год

    1-2. Ведран Чорлука («Локомотив») – 4,5

    3. Бранислав Иванович («Зенит») – 4,1

    4. Алекс Сонг («Рубин») – 4

    Янн Мвила («Рубин») – 4

    Игорь Денисов («Локомотив») – 4

    7-8. Куинси Промес («Спартак») – 3,8

    7-8. Мануэл Фернандеш («Локомотив») – 3,8

    9. Артем Дзюба («Зенит») – 3,6

    10. Луис Адриано («Спартак») – 3,5

    11. Данни («Зенит») – 3,4

    12. Александр Кокорин («Зенит») – 3,3

    13. Доменико Кришито («Зенит») – 3

    Жулиано («Зенит») – 3

    Жонатас («Рубин») – 3

    16. Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 2,5

    Гекдениз Карадениз («Рубин») – 2,5

    Олег Шатов («Зенит») – 2,5

    Николас Ломбертс («Зенит») – 2,5

    Федор Смолов («Краснодар») – 2,5

    Александр Самедов («Спартак») – 2,5

    Максим Лестьенн («Рубин») – 2,5

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