Хави Гарсия, Чорлука и Иванович – самые высокооплачиваемые игроки премьер-лиги
Sports.ru публикует новый рейтинг зарплат российского футбола. Первую строчку в нем делят полузащитник «Зенита» Хави Гарсия и защитник «Локомотива» Ведран Чорлука: оба зарабатывают по 4,5 млн евро в год. Третье место занимает новичок питерцев Бранислав Иванович с зарплатой 4,1 млн евро.
Топ зарплат футболистов российской премьер-лиги
1-2. Хави Гарсия («Зенит») – 4,5 млн евро в год
1-2. Ведран Чорлука («Локомотив») – 4,5
3. Бранислав Иванович («Зенит») – 4,1
4. Алекс Сонг («Рубин») – 4
Янн Мвила («Рубин») – 4
Игорь Денисов («Локомотив») – 4
7-8. Куинси Промес («Спартак») – 3,8
7-8. Мануэл Фернандеш («Локомотив») – 3,8
9. Артем Дзюба («Зенит») – 3,6
10. Луис Адриано («Спартак») – 3,5
11. Данни («Зенит») – 3,4
12. Александр Кокорин («Зенит») – 3,3
13. Доменико Кришито («Зенит») – 3
Жулиано («Зенит») – 3
Жонатас («Рубин») – 3
16. Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 2,5
Гекдениз Карадениз («Рубин») – 2,5
Олег Шатов («Зенит») – 2,5
Николас Ломбертс («Зенит») – 2,5
Федор Смолов («Краснодар») – 2,5
Александр Самедов («Спартак») – 2,5
Максим Лестьенн («Рубин») – 2,5
Рейтинг зарплат российского футбола: исследование Sports.ru
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