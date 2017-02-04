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    Суперрекорд Мозякина и другие важные новости дня

    Теги утренний дайджест

    1. В КХЛ новый суперрекорд – Мозякин, забив три гола СКА, набрал 84 очка в регулярке – на одно больше, чем Морозов в сезоне-2006/07.  

    2. «Зенит» уступил «Спарте» (0:2) в товарищеском матче, «Краснодар» сыграл вничью с «Видеотоном».

    3. Сборная России играет первый матч после возвращения в Мировую группу – и сразу с сербами. Пока 0-2. 

    4. Еще события в КХЛ: «Салават Юлаев» проиграл 9-й матч подряд, а «Витязь» обновил клубный рекорд, одержав 7-ю победу подрядВсе результаты дня.

    5. Бобровский потерпел 3-е поражение подряд. Другие результаты в НХЛ – здесь.

    6. В НБА четыре очка Мозгова не помогли «Лейкерс» победить «Бостон», «Оклахома» обыграла «Мемфис». Остальные результаты – здесь.

    7. Кузнецова и Веснина проиграли в 1/4 финала St. Petersburg Ladies Trophy. Увы.

    8. Волков победил в спринте на Кубке IBU. Малышко – 3-й.

    9. В чемпионате Норвегии по лыжным гонкам прошли коньковые спринты. Устюгов – второй!

    10. 30 игроков НХЛ стали послами по связям с ЛГБТ- сообществом.

    Цитата дня: «Я не боюсь ультрас, но если мне скажут выбирать между футболом и семьей, я выберу семью». Роман Зозуля – о конфликте с болельщиками «Райо Вальекано».

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