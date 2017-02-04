Суперрекорд Мозякина и другие важные новости дня

1. В КХЛ новый суперрекорд – Мозякин, забив три гола СКА, набрал 84 очка в регулярке – на одно больше, чем Морозов в сезоне-2006/07.

2. «Зенит» уступил «Спарте» (0:2) в товарищеском матче, «Краснодар» сыграл вничью с «Видеотоном».

3. Сборная России играет первый матч после возвращения в Мировую группу – и сразу с сербами. Пока 0-2.

4. Еще события в КХЛ: «Салават Юлаев» проиграл 9-й матч подряд, а «Витязь» обновил клубный рекорд, одержав 7-ю победу подряд. Все результаты дня.

5. Бобровский потерпел 3-е поражение подряд. Другие результаты в НХЛ – здесь.

6. В НБА четыре очка Мозгова не помогли «Лейкерс» победить «Бостон», «Оклахома» обыграла «Мемфис». Остальные результаты – здесь.

7. Кузнецова и Веснина проиграли в 1/4 финала St. Petersburg Ladies Trophy. Увы.

8. Волков победил в спринте на Кубке IBU. Малышко – 3-й.

9. В чемпионате Норвегии по лыжным гонкам прошли коньковые спринты. Устюгов – второй!

10. 30 игроков НХЛ стали послами по связям с ЛГБТ- сообществом.

Цитата дня: «Я не боюсь ультрас, но если мне скажут выбирать между футболом и семьей, я выберу семью». Роман Зозуля – о конфликте с болельщиками «Райо Вальекано».