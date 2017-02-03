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    Петербург (WTA). Цибулкова вышла в 1/2 финала, Халеп снялась, Кузнецова, Веснина, Винчи выбыли

    Теги результаты WTA St. Petersburg Ladies Trophy

    В пятницу на турнире в Петербурге три россиянки поборются за выход в полуфинал.

    St. Petersburg Ladies Trophy

    Санкт-Петербург, Россия

    30 января – 5 февраля 2017

    WTA Premier

    Призовой фонд – 776 000 долларов

    Крытые корты, хард

    Четвертьфинал

    Юлия Путинцева (Казахстан) Светлана Кузнецова (Россия)
    6:36:77:5
    Дата проведения
    3 февраля, 16.50
    Онлайн матча

     

    Доминика Цибулкова (Словакия) Елена Веснина (Россия)
    6:36:3
    Дата проведения
    3 февраля, 11.44
    Онлайн матча

     

    Симона Халеп (Румыния) Наталья Вихлянцева (Россия)
    0:0
    Дата проведения
    3 февраля, 11.00
    Онлайн матча

     

    Кристина Младенович (Франция) Роберта Винчи (Италия)
    6:16:4
    Дата проведения
    3 февраля, 13.39
    Онлайн матча

     

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