В пятницу на турнире в Петербурге три россиянки поборются за выход в полуфинал.

St. Petersburg Ladies Trophy

Санкт-Петербург, Россия

30 января – 5 февраля 2017

WTA Premier

Призовой фонд – 776 000 долларов

Крытые корты, хард

Четвертьфинал