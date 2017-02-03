Петербург (WTA). Цибулкова вышла в 1/2 финала, Халеп снялась, Кузнецова, Веснина, Винчи выбыли
В пятницу на турнире в Петербурге три россиянки поборются за выход в полуфинал.
St. Petersburg Ladies Trophy
Санкт-Петербург, Россия
30 января – 5 февраля 2017
WTA Premier
Призовой фонд – 776 000 долларов
Крытые корты, хард
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 3 февраля, 16.50
- Дата проведения
- 3 февраля, 11.44
- Дата проведения
- 3 февраля, 11.00
- Дата проведения
- 3 февраля, 13.39
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