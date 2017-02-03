НХЛ. «Питтсбург» примет «Коламбус», «Эдмонтон» в гостях у «Каролины» и другие матчи
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 февраля, 03.00, «Consol Energy Center»
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- Дата проведения
- 4 февраля, 03.30, «Joe Louis Arena»
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- Дата проведения
- 4 февраля, 03.30, «BankAtlantic Center»
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- Дата проведения
- 4 февраля, 03.30, «Prudential Center»
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- Дата проведения
- 4 февраля, 03.30, «RBC Center»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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