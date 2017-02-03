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    Кубок IBU. Спринт. Волков победил, Малышко – 3-й, Тарьей Бо – 6-й

    Теги Ярослав Соукуп сборная России сборная Норвегии результаты Кубок IBU сборная Австрии сборная Беларуси Алексей Волков Тарьей Бо сборная Чехии Лукаш Кристейн Дмитрий Малышко Свен Гроссеггер Алексей Слепов Юрий Лядов Тимур Махамбетов Ветле Шостад Кристиансен Петр Пащенко Юрий Шопин Фредрик Гьесбакк

    3 февраля на этапе Кубка IBU в словацком Осрбли прошел мужской спринт. Победу одержал россиянин Алексей Волков, Дмитрий Малышко – 3-й.

    Кубок IBU

    6-й этап

    Осрбли, Словакия

    Мужчины

    Спринт

    1. Алексей Волков (Россия) – 24.41,8 (0+0)
    2. Фредрик Гьесбакк (Норвегия) – 4,6 (0+0)
    3. Дмитрий Малышко (Россия) – 6,2 (0+1)
    4. Лукаш Кристейн (Чехия) – 18,7 (0+0)
    5. Тимур Махамбетов (Россия) – 21,6 (0+0)
    6. Тарьей Бо (Норвегия) – 25,6 (1+1)...
    8. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 28,5 (0+0)...
    13. Алексей Слепов (Россия) – 49,1 (2+1)
    14. Ярослав Соукуп (Чехия) – 50,3 (2+0)
    15. Юрий Шопин (Россия) – 50,5 (0+0)...
    23. Свен Гроссеггер (Австрия) – 1.27,8 (1+0)...
    28. Юрий Лядов (Беларусь) – 1.43,7 (0+1)...
    48. Петр Пащенко (Россия) – 2.59,1 (3+1)

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