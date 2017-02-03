Кубок IBU. Спринт. Волков победил, Малышко – 3-й, Тарьей Бо – 6-й
3 февраля на этапе Кубка IBU в словацком Осрбли прошел мужской спринт. Победу одержал россиянин Алексей Волков, Дмитрий Малышко – 3-й.
Кубок IBU
6-й этап
Осрбли, Словакия
Мужчины
Спринт
1. Алексей Волков (Россия) – 24.41,8 (0+0)
2. Фредрик Гьесбакк (Норвегия) – 4,6 (0+0)
3. Дмитрий Малышко (Россия) – 6,2 (0+1)
4. Лукаш Кристейн (Чехия) – 18,7 (0+0)
5. Тимур Махамбетов (Россия) – 21,6 (0+0)
6. Тарьей Бо (Норвегия) – 25,6 (1+1)...
8. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 28,5 (0+0)...
13. Алексей Слепов (Россия) – 49,1 (2+1)
14. Ярослав Соукуп (Чехия) – 50,3 (2+0)
15. Юрий Шопин (Россия) – 50,5 (0+0)...
23. Свен Гроссеггер (Австрия) – 1.27,8 (1+0)...
28. Юрий Лядов (Беларусь) – 1.43,7 (0+1)...
48. Петр Пащенко (Россия) – 2.59,1 (3+1)
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